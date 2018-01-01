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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الوحدة السعودي: عواد لن يرحل وكلنا ثقة في ميدو

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الوحدة السعودي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد عواد

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عاطف الأحمدي، المتحدث الإعلامي لنادي الوحدة السعودي، على أن ناديه يدعم أحمد حسام ميدو، المدير الفني المؤقت للفريق، رغم الخسارة من الفيصلي.

الوحدة تلقى الخسارة من الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعدي للمحترفين.

الأحمدي أضاف خلال تصريحات لبرنامج "المحترف" عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد أحد يشكك في قدرات أحمد حسام ميدو، لأنه قيمة فنية كبير.

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المتحدث باسم نادي الوحدة تابع: "ميدو لا يتحمل الخسارة في مباراة الفيصلي لأنها المباراة الأولى له، ونحن ندعمه والمباريات المقبلة ستشهد تحسن في الأداء".

وتحدث عاطف الأحمدي تحدث عن رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق، حيث قال: "لن نفرط في خدمات عواد، فقررنا شراء الحارس لنهاية الموسم ولن نبيعه".

وأردف: "نتمنى أن يعتزل محمد عواد في نادي الوحدة، لأنه قيمة فنية كبيرة، بالإضافة إلى أنه أصبح محبوبًا من الجماهير".

ونفى عاطف الأحمدي وجود عروضًا رسميًا من الأهلي لضم عواد، حيث قال: "المفاوضات أمر وارد، وقد تكون بشكل غير رسمي، ولكن رئيس النادي شدد على أنه مستمر".

الوحدة استعار محمد عواد من الإسماعيلي لمدة موسم، ويحق له شراء العقد في نهاية الموسم الجاري، حيث هناك أخبار تردد حول اهتمام بعض الأندية المصري بضمه.

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