الوحدة السعودي ينهي اتفاقه مع سفيتانوفيتش لقيادة الفريق

هل سيحقق المدرب الكرواتي إنجازًا مع الوحدة السعودي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي الوحدة السعودي، في إنهاء الاتفاق مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليصبح مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل.

الكرواتي سفيتانوفيتش، أصبح مدربًا للوحدة السعودي، وذلك بعد ما قدمه مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الوحدة سيعلن خلال الساعات المقبلة خبر التوقيع الرسمي، مع المدرب الكرواتي.

بأوامر من برانكو المدير الفني الجديد للأهلي، لاعب مفاجأة في طريقه إلى التجديد مع الفريق👇https://t.co/nueSE9sF9R pic.twitter.com/JCTTzr2sVa — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 23, 2019

المدرب صاحب الـ44 عامًا، يعد واحد من أفضل المدربين الكرواتيين حاليًا، حيث تولى مهمة تدريب دينامو زغرب، وحقق معه لقب الدوري الكرواتي، بخسارتين فقط من 36 مباراة.

سفيتانوفيتش لعب في العديد من الأندية، حيث كان يلعب كمدافع، وأنهى مشواره مع كرة القدم في صفوف نابولي الإيطالي.