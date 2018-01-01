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الوحدة الإماراتي يعلن عن ضم لاعب الظفرة 3 سنوات

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الوحدة الإماراتي يضم صفقة جديدة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن ضم أحمد علي، لاعب فريق الظفرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الوحدة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انتقال أحمد علي لمدة 3 سنوات مقبلة.

وجاءت التغريدة كالآتي: "رسمياً أحمد علي وحداوي لمدة 3 سنوات. تعاقدت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب أحمد علي ليكون أول صفقات النادي في فترة الإنتقالات الشتوية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من صفوف نادي الظفرة، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق مع بداية شهر يناير 2019".

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ويحاول الوحدة العودة للمنافسة صدارة الدوري، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، حيث يتصدر الشارقة الترتيب برصيد 31 نقطة.

ويلعب أحمد علي في مركز خط الوسط، ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويستطيع اللعب بكلتا قدميه.

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