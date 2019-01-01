الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع البرازيلي الشباب دودو

صاحب الـ18 عامًا ينضم للوحدة كلاعب محترف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الوحدة، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي إدواردو فولتان دا سيلفا، الشهير بـ"دودو"، وذلك لينضم لصفوف الفريق الإماراتي.

دودو صاحب الـ18 عامًا، تم قيده كلاعب مقيم، حيث نشأ ولعب للعديد من الأكاديميات البرازيلية، ويلعب في مركز خط الوسط، وخاض فترة معايشة مع الوحدة قبل التوقيع.

اللاعب البرازيلي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للوحدة: "سعيد جدًا لقيدي في صفوف العنابي كلاعب محترف، وأتمنى أن أمثل النادي في كل البطولات مستقبلًا".

من هو دودو ؟ 🧐



تعرفوا على اللاعب وتابعوا تصريحاته في الرابط التالي 👇https://t.co/pFc2rGMYgw#WHDFC pic.twitter.com/4nrWJ1mwmY — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 24, 2019

إدواردو دا سيلفا تابع: "أحب مدينة أبو ظبي جدًا، وأتمنى أن استقر وأكمل دراستي العليا بها".

واختتم دودو تصريحاته، موجهًا شكره إلى مسؤولي نادي الوحدة، والجهاز الفني على ترحيبهم له في النادي.

يأتي ذلك ضمن إطار سعي الوحدة الإماراتي لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.