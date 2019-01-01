مدرب الوحدة الإماراتي: أعرف النصر جيدًا وهدفي انطلاقة قوية

مدرب الوحدة يتحدث عن مواجهة النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الهولندي موريس شتاين، المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، على أن مواجهة النصر السعودي ستكون صعبة على الفريقين.

النصر السعودي سيواجه الوحدة الإماراتي مساء غدٍ الإثنين، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

شتاين قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نطمح لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام النصر السعودي، في المباراة التي ستجمع بيننا".

المدرب الهولندي تابع: "فريقي جاهز وسنلعب مباراة النصر بكل قوتنا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

موريس أردف: "أعرف جيدًا، وأعرف النصر السعودي أيضًا جيدًا، وتابعتهم بشكل مكثف الفترة الماضية، وأطمح لبداية قوية مع فريقي".

مواجهة الوحدة أمام النصر هي الأولى للمدرب الهولندي رفقة الفريق الإماراتي، بعدما تولى المسؤولية مؤخرًا.

وكان يقود الوحدة تدريبًا المدرب الهولندي تين كات، الذي اعتذر عن تجديد عقده مع الفريق الإماراتي.