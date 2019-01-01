الوحدة يضع عينه على سلمان المؤشر لضمه في يناير

هل ينجح الوحدة في إقناع سلمان المؤشر في الانتقال له؟

دخل سلمان المؤشر، لاعب فريق الأهلي، ضمن اهتمامات فريق الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

سلمان المؤشر ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الأهلي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال يناير 2020.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الوحدة ينتظر عدم توصل المؤشر لاتفاق مع الأهلي، من أجل الدخول في مفاوضات رسمية معه، للحصول على خدماته.

المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو يسعى لإعادة ضبط الفريق فنيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث استقر على رحيل عدد من اللاعبين.

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كارينيو أكد لإدارة الوحدة ضرورة وضع كلًا من "علي الزبيدي، مشاري القحطاني، خالد بابطين، محمد القرني" على قائمة الانتقالات، للاستفادة من بيعهم ماليًا.

ويسعى كارينيو لبناء فريق قادر على قيادة الوحدة للمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة، وذلك بضم أفضل العناصر المحلية والمحترفين.

وانتقل سلمان المؤشر إلى الأهلي، قادمًا من الوحدة، حيث بدايته كانت في صفوف الهلال.