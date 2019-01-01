الوحدات يفتقد الباشا والأهلي يلعب دون أبو حلاوة بالدوري الأردني

الوحدات سيواجه الأهلي بالدوري الأردني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق نادي الوحدات، لمواجهة الأهلي التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الأردني.

الوحدات يدخل المباراة هو يفقد محمد الباشا لاعب الفريق، بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات، ستكون مواجهة الأهلي هي الأخيرة.

الأهلي سيلعب المباراة وهو يفتقد اللاعب أحمد أبو حلاوة، أبرز لاعبي الفريق، للإيقاف هو الآخر.

محمود وحيد يخرج مصابًا من مران الأهلي اليوم بعد اصطدامه مع ياسر إبراهيم في كرة مشتركة 🚑 pic.twitter.com/1XO1wCUDwR — جول مصر (@goaleg) April 22, 2019

أحمد أبو حلاوة سيغيب عن مواجهة الوحدات، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء، خلال مباراة فريقه السابقة أمام شباب الأردن.

الوحدات يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الأردني، برصيد 35 نقطة، حيث يسعى للعودة للمنافسة على الصدارة.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصي 16 نقطة.