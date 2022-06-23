الوجه الحقيقي للنجوم .. رونالدو يعرض التعويض بعد تحطيم سيارته منزل الجار

سيارة رونالدو تحطمت في حادث مؤسف أثناء قضاء عطلته في إسبانيا.

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي القيام بدفع قيمة الأضرار التي تسبب فيها الحادث الذي وقع بسيارته في مدينة مايوركا الإسبانية.

أحد العاملين لدى رونالدو تعرض لحادث مروع وهو يقود سيارة بوجاتي فيرون التي يملكها رونالدو.

الحادث تسبب في هدم سور أحد الفنادق السياحية في المدينة وضرر كبير في مقدمة السيارة، لكن لحسن الحظ لم تكن هناك أي خسائر في الأرواح.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مالك العقار المتضرر قام بزيارة رونالدو في منزله بمايوركا، وأن أحد الموظفين لدى النجم البرتغالي قدم تعويضًا ماليًا له.

وحسب تقرير الشرطة وشهود العيان، فإن الحادث جاء بسبب فقد السيطرة على السيارة الرياضية، والتي ارتطمت بباب أحد العقارات المجاورة لمنزل رونالدو.

وتصل قيمة سيارة بوجاتي فيرون التي يمتلكها رونالدو إلى مليوني يورو، وتتجاوز قدرتها ألف حصان، وهي واحدة من أقوى السيارات في العالم.

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جدير بالذكر أن رونالدو يمضي إجازته في فيلا بالجزيرة تحتوي على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة وأكثر من جاكوزي وملعب كرة طائرة شاطئية وملعب كرة قدم مصغر وكنيسة صغيرة بالإضافة إلى غرفة خاصة للغاية تحت المنشأة ويقسم الإجازة بين ذلك المكان وبين يخت كبير.

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