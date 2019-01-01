المقاصة: من الوارد تولي مختار مختار تدريب الفريق

رئيس المقاصة يتحدث عن أسباب رحيل طلعت يوسف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، على أن استقالة طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، تقدم باستقالته لأسباب ليس لمجلس الإدارة علاقة بها.

عبد السلام قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت" اليوم: "طلعت يوسف تقدم باستقاتله لأسباب ليس لنا علاقة بها كمسؤولين بالنادي".

رئيس المقاصة تابع: "كل ما تردد حول المفاوضات مع مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، ليس لها أساس ممن الصحة، وسنبحث هذا الملف بنهاية الموسم".

وواصل: "نتمنى التعاقد مع مدرب آخر قادر على تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس، ومن الوارد أن يتولى مختار المنصب لأنه مدرب كبير".

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محمد عبد السلام أردف: "أكدت لطلعت يوسف أن المقاصة لا يتفاوض مع مختار مختار، وكل ما يتردد بخصوص هذا الشأن ليس له أساس من الصحة".

واختتم رئيس المقاصة تصريحاته، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل شرطًا جزائيًا، ولكن لن يقوم بتفعيله، حيث قال: "من يريد الرحيل لن أقف في طريقه".

المقاصة أعلن عن قبول استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق الفيومي، بعد إصراره على تقديمها.