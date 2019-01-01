الهيدوس: نستحق البطولة ونعد الجماهير بالمزيد من الألقاب

السد يتوج بالدوري القطري بعد الفوز على الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حسن الهيدوس، لاعب السد القطري على تتويج فريقه بالدوري رقم 14 بعد الفوز على الأهلي بـ7 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

وتوج السد بالبطولة بعد غياب حيث كانت هناك مطاردة قوية من الدحيل في الجولات الأخيرة من الموسم ولكن التعادل بينهما أعطى السد فرصة إنهاء البطولة المحلية.

وقال الهيدوس في تصريحات صحفية: "هذا التتويج والإنجاز سيكون بداية لمزيد من الألقاب لنا في الفترة المقبلة، وعلينا مواصلة العمل بكل قوة من أجل إسعاد جماهير السد".

وأضاف: "أشكر زملائي والجهاز الفني والجميع بإدارة النادي، بعد المجهود الذي بذل في الفترة الأخيرة من أجل حسم الألقاب والعمل على قلب رجل واحد".

واختتم الهيدوس: "كان من المستحيل أن نؤجل الاحتفال بالدوري أكثر من ذلك ودخلنا لقاء الأهلي من أجل الفوز والخروج بالثلاثة نقاط".

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وتوج السد بعد أن ارتفع رصيده إلى 54 نقطة بعد مرور 21 جولة، حيث حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة ويتبقى 3 مواجهات.