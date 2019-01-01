الهيدوس جاهز لمواجهة الريان

السد يلاقي الرهيب في نصف نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد حسن الهيدوس؛ لاعب السد القطري، للانتظام في مران فريقه اليوم الأربعاء، استعدادًا لملاقاة الريان بعد غيابه في الأيام الماضية.

الزعيم يستعد لملاقاة الرهيب في 11 من مايو الجاري، ضمن نصف نهائي كأس الأمير، على استاد جاسم بن حمد.

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وغاب الهيدوس عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام الأهلي السعودي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إثر تعرضه لوعكة صحية وخضوعه لبرنامج علاجي خلال الأيام الماضية.

السد كان قد حقق الفوز أمام الأهلي السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بالبطولة القارية.

وضمن الزعيم التأهل بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.