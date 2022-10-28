الهلال يُعلن خطة مبارياته الودية خلال توقف الدوري السعودي

الدوري السعودي متوقف حتى منتصف ديسمبر القادم

أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر خطة مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري السعودي المستمرة حتى منتصف ديسمبر القادم.

دوري روشن السعودي توقف بعد الجولة الثامنة بسبب استعداد ومشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد منح الجهاز الفني في الهلال بقيادة رامون دياز اللاعبين إجازة حتى الـ12 من نوفمبر المقبل.

تويتر الهلال أوضح أن الفريق سيدخل معسكرًا إعداديًا داخليًا بدءًا من 12 نوفمبر القادم وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية تبدأ بمواجهة الشرق من الدرجة الثانية في الـ25 من نفس الشهر.

المباراة الثانية ستكون بعدها بأربعة أيام أمام العدالة، فيما الثالثة في الثالث من ديسمبر أمام أبها، وأخيرًا الختام بمواجهة نيوكاسل الإنجليزي في الثامن من نفس الشهر ضمن فعاليات موسم الدرعية السعودي.

يُشار إلى أن الهلال يتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب في الصدارة.

SHAHID