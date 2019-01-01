الهلال يوضح أسباب فسخ تعاقد جيسوس

زوران ماميتش يخلف البرتغالي بشكل مفاجئ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تمثل إقالة البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، مفاجأة لجماهير الزعيم، خاصة وأن الفريق يسير بشكل جيد تحت قيادته.

الهلال أعلن أمس الأربعاء فسخ تعاقد البرتغالي رسميًا مع الفريق بعدما تولى المسؤولية في بداية الموسم الجاري، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

جيسوس يودع لاعبي الهلال

وأوضح مسؤولو الزعيم في بيان رسمي أن قرار رحيل جيسوس جاء لعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق للموسم المقبل، في الوقت الذي تمتد به منافسات دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

وأكد مجلس الهلال أن دوري الأبطال من أهم المسابقات المدرجة ضمن أولوياته، لذلك سعى للتعاقد مع جهاز فني جديد، ليقود الفريق مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية.

يذكر أن الهلال أعلن تولي الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني السابق للعين الإماراتي، المسؤولية الفنية خلفًا لجيسوس، وبعقد ممتد حتى موسم ونصف.

جيسوس تولى المسؤولية الفنية للهلال في يونيو الماضي، ونجح في بداية مشواره لقيادته للتتويج بطلًا للسوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.

وخلال 20 مباراة، قاد خلالها البرتغالي الزعيم، حقق الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيد.