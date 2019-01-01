الهلال يوافق ضمنيًا على إرسال مهاجمه الشاب للحزم

في انتظار موافقة الوكيل

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الجهاز الفني لفريق الهلال، اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أحد المهاجمين، الذين رافقوا بعثة الزعيم في معسكر النمسا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الإدارة وافقت على طلب الجهاز الفني، بإعادة المهاجم اليافع عبد الرحمن اليامي، تمهيدًا لخروجه من النادي سواء على سبيل الإعارة مرة أخرى أو بعقد نهائي.

وأكد المصدر أن اللاعب سيعود إلى العاصمة الرياض في غضون ساعات قليلة، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر لتأمين مستقبله في مكان آخر غير الهلال، على الأقل في الموسم الجديد، على اعتبار أنه فائضًا عن الحاجة في الوقت الراهن.

خَلف كُل حِكاية تفاصيل 🏃💁‍♂️



سيباستيان أبريو لديه رفيق مختلف طوال مسيرته الكروية 🌎⚽️

فالنجم الأوروجوياني قرر أن يدون مسيرته على هذا الكوب المُفضل.🍺



⭐️"أبريو" صاحب الـ42 عامًا مثل 29 فريقًا، وأصبح أكثر اللاعبين تمثيلًا للأندية في كرة القدم.⚽️ pic.twitter.com/6yLycrFcvZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

ولفت التقرير إلى أن اليامي الذي قضى النصف الأول من الموسم الماضي مع الفيحاء على سبيل الإعارة، تلقى عرضًا من قبل إدارة الحزم، لكن وكيل أعماله ما زال يدرس أفضل العروض المقدمة للاعب.

وكان المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا قد عاد إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ليحل أزمة النقص العددي الحاد في مركز الهجوم، مع ذلك لم يحصل على فرصته كما يريد، والآن يواجه نفس مصيره الصيف الماضي، عندما حاول إحياء مسيرته مع الفيحاء على سبيل الإعارة.