الهلال يواجه الوحدة بدون أي خسارة في المواجهات المباشرة بدوري المحترفين

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام هذه المواجهة

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل الوحدة ضيفًا ثقيلًا على الهلال مساء السبت 11 يناير 2020 ميلاديًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز أرقام هذه المواجهة ..

فاز الهلال 12 مرة في 14 مباراة لعبها أمام الوحدة في دوري المحترفين السعودي (ت 2)، حاصداً معدل 2.7 نقطة في المباراة أمامه – لم يحصد معدل أعلى سوى أمام أبها (3) بين فرق المنافسة الحالية التي خاض أمامها أكثر من مباراة واحدة.

خسر الوحدة في مباريات (12) وتلقى أهدافاً (33) أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المنافسة.

حصد الهلال 12 نقطة من الفرق التي تحتل حالياً النصف الأعلى من الجدول هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ف 4 ت 0 خ 1) – خسارته الوحيدة هذا الموسم كانت أمام هذه الفرق (1-2 أمام النصر في الجولة الثامنة).

خسر الوحدة 3 مرات فقط في 10 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي تحت قيادة كارينيو (ف 7)، لكن جميعها كانت في مباريات خارج أرضه.

لم يتعادل الوحدة في آخر 20 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي (ف 10 خ 10)، أطول سلسلة حالية – آخر تعادل له كان في الجولة 23 من الموسم الماضي أمام الهلال (1-1).

سجل الهلال 37 هدفاً في أول 12 مباراة لعبها هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، حصيلة قياسية تاريخية في هذه المرحلة من الموسم – الرقم السابق بعد أول 12 مباراة من الموسم كان 36 هدفاً من نصيب الهلال في 2012/2013 والاتحاد في 2011/2012.

سجل الهلال أكبر عدد من الأهداف من لعب مفتوح هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (29)، لكن تلقى الوحدة أقل عدد من الأهداف بهذه الطريقة هذا الموسم في المنافسة (5 بالتساوي مع النصر).

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ساهم لاعب الهلال بافتيمبي جوميس في إحراز مجموع 5 أهداف في آخر مباراتين لعبهما في دوري المحترفين السعودي (سجل 4 صنع 1).

سجل لاعب الهلال كارلوس إدواردو في كل من آخر 5 مباريات لعبها أمام الوحدة في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة تسجيل له أمام فريق في المنافسة.

حقق مدرب الوحدة جوسيه دانييل كارينيو أعلى نسبة فوز بين جميع مدربي الوحدة في تاريخ دوري المحترفين السعودي الذين خاضوا أكثر من مباراة واحدة مع الفريق (70%)، منتصراً في 7 من أول 10 مباريات له مع الفريق (خ 3).