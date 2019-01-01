الهلال يهدد الاتحاد السعودي بسبب القرني

الزعيم تعادل أمام الوحدة بهدف لكل منهما

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يتمسك مجلس إدارة الهلال السعودي برئاسة محمد بن فيصل، بموقفه تجاه مشاركة محمد القرني؛ لاعب الوحدة، خلال مواجهة الفريقين.

الزعيم أعلن تقديمه احتجاجًا رسميًا على مشاركة اللاعب، بداعي أنه لاعب هاوٍ لا يحق له المشاركة خلال الفترة الحالية مع الوحدة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر خاصة أكدت أن الهلال هدد بالتصعيد إلى جهات رياضية قضائية حال رفض احتجاجها.

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وأوضحت الصحيفة أن مجلس الزعيم يعتزم مطالبة الاتحاد السعودي بالكشف عن المادة القانونية التي تتيح للأندية مشاركة اللاعبين الهواه في المباريات رغم قيدهم خارج فترة التسجيل.

القرني كان قد انضم للوحدة في أواخر فبراير الماضي، بعدما تم فسخ تعاقده مع الشباب مطلع الموسم الماضي.

يذكر أن مواجهة الهلال والوحدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس بـ36 نقطة.