الهلال ينهي الاستعدادات للمباراة الودية الثانية أمام رابيد لينز

ثاني المباريات الودية للزعيم خلال معسكر النمسا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أنهى نادي الهلال، استعداده لمباراته الودية أمام رابيد لينز النمساوي، خلال معسكر الزعيم الإعدادي للموسم الجديد، في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الهلال، امام رابيد مساء غد السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب دولوميتين في مدينة لينز.

وتركز مران الفريق اليوم، على الجوانب الفنية والتكتيكية، كما شرح المدير الفني للفريق بعض من الجمل، قبل أن يطبقها على أرضية الملعب.

بينما قرر المدير الفني رازفان، إنهاء المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفي سياق متصل، واصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد، برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ولعب الزعيم منذ أيام المباراة الودية الأولى في المعسكر، وكانت أمام سبيتال دراو، وانتهت بفوز الهلال بعشرة أهداف دون رد.

الجدير بالذكر أن الزعيم سيلعب ست مباريات ودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد، تحدد منها أربعة حتى الآن، وسيتم تحديد آخر اثنين لاحقاً.