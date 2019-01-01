الهلال ينسحب من صفقة كاريلو

المقابل المادي يجبر الهلال على الانسحاب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الهلال السعودي حسم موقفه من صفقة البيروفي أندريه كاريلو مهاجم الزعيم السعودي.

وكان كاريلو قد قدم مستوى أكثر من ممتاز خلال الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي توج به النصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال قرر الخروج من المفاوضات بعد تعثرها بسبب المقابل المادي الذي يرغب فيه بنفيكا.

ويرغب بنفيكا في الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 20 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب سواء للهلال أو النصر.

وكان الهلال قد بدأ مفاوضاته مع بنفيكا من 7 ملايين يورو ووصل إلى 15 مليون يورو، وتم تغيير المقابل المادي أكثر من مرة من إدارة النادي البرتغالي.

إقرأ أيضًا - الترجي التونسي: سنعيد كأس دوري أبطال إفريقيا والميداليات

وكان الزعيم قد خسر البطولات الموسم المنصرم خاصًة الدوري الذي ظل متصدرًا حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يتوج النصر باللقب.