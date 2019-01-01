الهلال ينتصر على التعاون في معركة السواط

معركة خارج الملاعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر صحفية سعودية أن الهلال كسب معركته القضائية ضد التعاون بخصوص اللاعب عبد المجيد السواط.

السواط كان قد انتقل من الهلال إلى التعاون الموسم قبل الماضي بشكل نهائي بعدما قضى موسماً معاراً مع الفريق.

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وعلمت "الرياضية" أن القضاء ألزم التعاون بدفع مبلغ مليون و300 ألف ريال للهلال نظير انتقال اللاعب.

وجاء القرار عبر غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، بعدما كانت إدارة الاحتراف والإدارة القانونية بالهلال رفعت الأمر لها.

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ويعسكر الهلال حالياً في المملكة المتحدة استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل من الدوري السعودي.