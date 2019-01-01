الهلال يلجأ لمركز التحكيم في قضيتي العويشير والقرني

الزعيم خسر أربع نقاط أمام الوحدة وأحد!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يصر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على البحث عن حقوق الفريق الأول لكرة القدم في قضيتي محمد القرني؛ لاعب الوحدة، وعبد الله العويشير؛ حارس مرمى أحد، بعد رفض اتحاد الكرة للاحتجاج الذي تقدم به الزعيم.

مسؤولو الزعيم تقدموا باحتجاج رسمي عقب مواجهتيه أمام الوحدة وأحد، بشأن عدم أحقية القرني والعويشير في المشاركة بالموسم الجاري، كونهما انضما لفريقيهما كلاعبين هاويين في غير فترة القيد.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصدر مطلع بالهلال كشف عن عزم النادي لاستكمال الإجراءات القانونية في القضيتين، حيث سيتم التقدم باستئناف على الاحتجاج.

وأوضح المصدر أن الزعيم سيلجأ إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، إذا لم يقبل اتحاد الكرة استئنافه.

يذكر أن الهلال كان قد تعادل أمام الوحدة 1-1، ضمن الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بينما تعادل سلبيًا أمام أحد بالجولة الـ24، ليخسر أربع نقاط مهمة في مشواره نحو اللقب.