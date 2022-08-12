الهلال يكشف جديد إصابة ثنائي الفريق وموعد العودة إلى الرياض

الهلال يكشف تطورات إصابة جانج والبريك

أوضح نادي الهلال أسباب غياب محمد البريك عن ودية نوتنجهام فورست، كما كشف عن إصابة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء الودي الذي انتهي لصالح الزعيم بسداسية مقابل هدف.

الهلال اختتم معسكره في إنجلترا بالانتصار العريض على نوتنجهام فورست بست أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل موسى ماريجا هدفين، وسالم الدوسري هدفين، وعبدالله رديف هدف، ولوسيانو فييتو هدف.

وشهد اللقاء خروج المدافع الكوري جانج هيون مصابًا من الشوط الثاني، بينما لم يدخل البريك قائمة المباراة.

إصابات تضرب دفاع الهلال وراحة بأمر دياز

كشف الهلال عن إصابة مدافعه الكوري الجنوبي عبر تدوينة على حساب "تويتر" الرسمي للنادي، حيث تعرض جانج هيون سو للإصابة في الفخذ خلال لقاء نوتنجهام، وسيجري أشعة في الرياض للوقوف على حالته وتحديد برنامج علاجي.

وحسب ما جاء عبر حساب الهلال، فقد منع البريك من المشاركة في اللقاء بسبب معانته من آلام في العضلة الخلفية.

وتقرر عودة بعثة الهلال إلى الرياض صباح غدًا السبت، بعد انتهاء معسكر برمنجهام، حيث منح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الفريق راحة يوم الأحد المقبل على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الإثنين.

يذكر أن الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.