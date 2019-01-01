الهلال يكرم العويران قبل ديربي الرياض أمام النصر
قرر نادي الهلال السعودي تكريم خميس العويران، خلال المباراة المقبلة للفريق أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويعد خميس العويران من أبرز نجوم الهلال عبر تاريخه حيث يمر بأزمة صحية في الوقت الحالي وقرر الهلال تكريمه.
وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تكريم اللاعب قبل مواجهة ديربي الرياض.
وقال بيان الهلال حول تكريم العويران عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل تكريم لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي سابقًا خميس العويران شفاه الله، وذلك قبل بداية مباراة الهلال التي تجمع بضيفه النصر مساء يوم غد الأحد على ستاد جامعة الملك سعود، بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف: "ويأتي ذلك تقديرًا من مجلس الإدارة لمسيرته الزاخرة إبان تمثيله الهلال وامتدادًا لخطوات المجلس في تكريم نجوم النادي ولاعبيه".
📃#الهلال يكرّم "خميس العويران"💙 pic.twitter.com/x1wkpiVDjU— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 26, 2019
ويسعى الهلال لتحقيق الفوز أمام النصر في ديربي الرياض للثأر من هزيمة العالمي له في الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي.