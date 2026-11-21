مشاركة تابع GOAL على جوجل

أثار اجتماع العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدلًا كبيرًا، بعد صدور التقرير المالي للعامين الماليين "2023، 2024"، عقب تقييمه واعتماده من المدقق المالي الخارجي، والذي تمت المصادقة عليه من جميع الأندية، فيما عدا الهلال الذي اعترض، والفيحاء الذي انسحب من التصويت.

إعلان

ماذا حدث؟

في تقرير نشره برنامج "في المرمى"، عبر فضائية العربية، تم الكشف عن كواليس اجتماع التقرير المالي للرابطة، والذي شهد "طفرة" في زيادة رواتب الموظفين بالرابطة، حيث كان يبلغ عددهم "3" برواتب تتجاوز 4 ملايين ريال في 2023، بقفزة أكثر من 3 أضعاف، حيث كانت تبلغ قرابة مليون و100 ألف ريال في 2022، أما عن 2024، فقد زاد عدد الموظفين إلى 7، مع تضاعف الرواتب أربع مرات، لتتجاوز 16.5 مليون.

وبحسب التقرير المالي، فإن بند "السفر والسياحة" قد كلّف الرابطة أكثر من 5 ملايين ريال في 2024، بزيادة مليوني ريال عن العام السابق، فضلًا عن تأسيس شركة بيت الدوري التجارية، في يوليو 2023، من أجل إدارة العمليات الإعلامية، والبرمجيات وما بعد الإنتاج السينمائي، وتم صرف أكثر من 108 مليون ريال، فيما قررت الرابطة تصفية الشركة "اختيارًا" بعد تأسيسها بـ13 شهرًا، وبخسائر بلغت 92 مليون ريال.

وبخلاف ذلك، فإن الرابطة أنفقت أكثر من 45 مليون ريال على "التحول الاستراتيجية"، خلال العامين الماليين، وكانت تحت بند "أتعاب مهنية واستشارية"، أما عن صافي الأرباح بشكل عام، فإن الرابطة حققت إيرادات بلغت 250 مليون ريال، في 2024، ولكن المصروفات زادت بشكل أكبر، فلم تحقق الرابطة، سوى أرباح مليون ريال في 2024، مقارنة بالعام السابق، حيث حقق قرابة 80 مليون، وبناءً على تلك المصادقة، وافق 13 عضوًا على التقرير المالي، بينما اعترض الهلال وامتنع الفيحاء، فيما لم يتم اعتماد ميزانيتي 2025 و2026 من الجمعية العمومية بهذا الاجتماع، حيث لم يتم تدقيقها من قِبل المدقق المالي الخارجي حتى اللحظة.

"الهلال يقود الحوكمة"

وفي هذا السياق، أبدى الإعلامي بتال القوس، إعجابه بموقف الهلال، بقوله إنه يقود الحوكمة في الأندية السعودية، وقد لا يعجب هذا الكلام منافسيه، ولكن أن يدلي برأيه بكل استقلالية، فهذا شيء طيب.

إعلان إعلان

ولاحظ القوس، ما ورد في التقرير المالي، بشأن صرف أكثر من 11 مليون ريال، لإقامة حفل تتويج الدوري السعودي، فيما سأل عادل البطي، الأمين العام السابق بالاتحاد السعودي، بشأن تكلفة إقامة حفلات تتويج البطل، ليعلق: "لم يكلفنا ريالًا واحدًا"، مفسرًا أن الرعاة هم الذين كانوا يتحملون تكاليف تلك الاحتفالات.

وبخلاف ذلك، فقد أعرب القوس عن تعجبه من بند "السياحة والسفر"، والذي أرجح البطي بأنه هذا المسمى "خطأ في الصياغة أو خيانة تعبير"، معلقًا أنه في منصبه المسؤول لم يكن ليقبل بإنفاق 10 آلاف ريال على هذا البند، ولا يوجد في أي جهة حكومية، بند يتعلق بالسياحة، على حد قوله. فضلًا عن بند "المطبوعات والكتيبات والمجلات" بمصاريف 4 ملايين ريال، الذي أثار استغراب القوس، ليتساءل بشأن وجود مطبوعات تعبر عن قرارات الرابطة، أو ما إذا كانت هناك منشورات ورقية حتى الآن.

وأضاف البطي "نادي واحد اعترض وآخر امتنع، بينما البقية باركوا المصادقة على هذا التقرير، رغم أن هناك أرقامًا ليست مفهومة، إذن فالأندية مسؤولة عن ذلك".