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الهلال يقدم عرضًا جديدًا للأهلي لضم مهند عسيري

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الهلال يسعى للحصول على خدمات مهاجم الأهلي عن طريق عرضٍ جديد

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وافقت إدارة نادي الهلال، على انتقال الثنائي عبد الرحمن اليامي ومهند فلاتة إلى صفوف أهلي جدة على سبيل الإعارة، للحصول على خدمات مهند عسيري، مهاجم الراقي.

الهلال كان قد قدم عرضًا للنادي الأهلي، للحصول على خدمت مهند عسيري، مقابل أحمد أشرف إعارة بدلًا من عبد الرحمن اليامي، وتم رفضه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عرض الهلال الأول الذي تم رفضه، كان قبل استقالة ماجد النفيعي رئيس الأهلي، ليعود الزعيم ويفاوض رئيس النادي الجديد عبد الله بترجي.

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عبد الله بترجي، رئيس الأهلي الجديد، قام بتأجيل الرد على العرض الهلالي، لحين الاجتماع باللاعب مهند عسيري، بعد انتهاء فترة الإجازة الممنوحة للاعبين.

إدارة الهلال خاطبت الفيحاء للحصول على خدمات لاعبها المعار عبد الرحمن اليامي، لإعارته إلى الأهلي، مقابل إعارة الفنزويلي جيلمن ريفاس، ومختار فلاته مهاجما الزعيم.

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