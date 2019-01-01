الهلال يقدم احتجاجًا ضد مشاركة لاعب الوحدة

الوحدة خطف نقطة هامة من الهلال في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قدمت إدارة نادي الهلال السعودي، احتجاجًا رسميًا ضد الوحدة، بعد مباراتهم معًا، بسبب مشاركة محمد القرني خلال لقاء الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الوحدة قد تعادل مع الهلال، أمس الجمعة، بهدف لكل فريق، في مباراة مميزة بقيادة أحمد حسام ميدو، ويزحفون تجاه المراكز الأربعة الأولى.

وجاء احتجاج الهلال ضد الوحدة بسبب مشاركة اللاعب محمد القرني، بسبب تسجيله في فترة غير قانونية، حسب ما أكد مسؤولو الزعيم أمس الجمعة.

وسجلت إدارة الوحدة بقيادة حاتم الخيمي، القرني كلاعب هاو قادمًا من الشباب وشارك أمام الهلال بشكل أساسي، وهو ما اعترض عليه الأخير.

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ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 36 نقطة، بعد مرور 23 جولة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وتلقى 7 هزائم.