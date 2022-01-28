الهلال يقترب من ضم إيجالو، وتلك تفاصيل اتفاقه مع الشباب

بات الهلال قريبًا من التعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب، وذلك بعد تعثر مفاوضاته لضم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني.

بطل آسيا أعلن مؤخرًا رحيل مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميس، وقد كشف فجر اليوم عن تعاقده رسميًا مع ميشايل جناح فلامنجو، فيما مازال يبحث في السوق عن مهاجم يُعوض به جوميس.

ما هي تطورات مفاوضات الهلال والشباب حول إيجالو؟

المصارد الصحفية السعودية كانت قد تحدثت منذ عدة أيام عن رفض الشباب عرض رسمي من الهلال لضم إيجالو، وقد هدأت وتيرة الحديث حول الصفقة مع ازدياد الكلام حول اقتراب موديست من بطل آسيا.

آخر الأخبار أكدت رفض كولن التخلي عن موديست خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ولذا أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال أعاد فتح المفاوضات مع الشباب لشراء عقده مهاجمه النيجيري.

الصحفي التركي إكرم كونور أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى اقتراب الصفقة من الحدوث بالفعل، وقد أكدت صحيفة الجزيرة السعودية تلك الأخبار وكشفت عن التفاصيل.

الجزيرة أوضحت أن الاتفاق بين الهلال والشباب حول انتقال إيجالو بات وشيكًا، مشيرة إلى أن الصفقة ستتم مقابل انتقال عبد الله الحمدان لليوث على سبيل الإعارة بجانب مبلغ من المال.

وأضافت الجزيرة أن الشباب حدد بديل إيجالو بالفعل، إذ بدأ مفاوضاته مع المغربي وليد أزارو الذي قرر الاتفاق فسخ عقده بعد التعاقد مع يوسف نياكاتي مهاجم الاتحاد السابق.

ماذا قدم إيجالو مع الشباب هذا الموسم؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ18 وأحرز خلالها 12 هدفًًا وصنع هدف واحد.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثالثًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد والنصر.

المهاجم كان قد استدعي لتمثيل منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا لكن ناديه لم يسمح له بالذهاب بحجة أن خطاب الاستدعاء لم يصل في الموعد المحدد نتيجة خطأ من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

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