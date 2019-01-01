الهلال يقترب من التوصل لاتفاق نهائي حول صفقة كاريلو

30% من ملكية اللاعب ستذهب لصالح النادي البرتغالي

يواصل فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، اجتماعه مع رئيس نظيره البرتغالي بنفيكا، من أجل صفقة الجناح البيروفي أندريه كاريلو.

الهلال تعاقد مع كاريلو الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والآن يريد تحويل الانتقال لبيع نهائي.

تقارير صحفية أكدت اقتراب الطرفين للتوصل لاتفاق نهائي، يقضي بانتقال البيروفي للفريق السعودي.

ويأتي ذلك بعدما قام الهلال برفع عرضه ليقارب ما يطلبه النادي البرتغالي للتخلي عن اللاعب.

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ويقضي الاتفاق بشراء الهلال 70% من عقد كاريلو مقابل 9.2 مليون يورو، مع تبقي 30% لبنفيكا للاستفادة من أي عملي بيع مستقبلي.

ومن المقرر أن يوقع كاريلو على عقد مدته أربع سنوات، وإذا لم يقم بالتوقيع خلال 48 ساعة سيعتبر الاتفاق لاغياً.