الهلال يفقد لاعبًا مهمًا أمام الاتفاق بالدوري السعودي

الهلال سيدخل مباراة الاتفاق منقوص العدد.

يستعد فريق نادي الهلال، لمواجهة نظيره الاتفاق، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مساء غدٍ السبت، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.

الهلال سيدخل المباراة منقوص العدد بسبب الإصابات التي يعاني منها ثلاثة لاعبين وهم: "عبد الله المعيوف، محمد الشلهوب، عبد الله الحافظ"، ليفقد لاعبًا آخر قبل المباراة بـ24 ساعة.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن نواف العابد كان متواجدًا اليوم في مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد شعوره بآلام في عضلات أسفل البطن.

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آلام أسفل البطن ستجعل نواف العابد يغيب عن مباراة الهلال أمام الاتفاق بالدوري، المقرر لها غدٍ السبت.

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وأنهى الهلال تدريباته، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، حيث طبق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ، المدير الفني للفريق الأزرق تدريبات تكتيكية، وجمل فنية، بالإضافة إلى مناورة على جزء من الملعب.

ودخل لاعبو الهلال إلى معسكر داخل مقر النادي، تأهبًا لمواجهة الاتفاق، بعد نهاية التدريبات الختامية اليوم الجمعة.