الهلال يفشل في ضم مهاجم الدحيل

النادي القطري رفض بيعه مهاجمه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر إعلامية أن الدحيل رفض التخلي عن مهاجمه إدميلسون جونيور للهلال بعد محاولة الأخير التعاقد معه في الأيام الماضية.

ويبحث الهلال عن تعزيز خطه الأمامي في الفترة المقبلة في ظل النقص العددي في عدد المهاجمين بالمعسكر التحضيري للفريق.

صحيفة: والد عموري أفشل مفاوضاته مع الهلال، لهذا السبب

وذكرت "الرياضية" أن الهلال تقدم بعرض لضم المهاجم البرازيلي، ولكن قرر وقف مفاوضاته بعد ممانعة الدحيل بيع اللاعب.

وقرر الهلال في الأيام الماضية عدم تجديد عقد لاعبه عمر عبد الرحمن عموري بسبب الخلافات حول العقد، والبحث عن حلول أخرى.

مصادر | إدواردو قائدًا للهلال في الموسم المقبل

ويعسكر الهلال حالياً في مدينة مانشستر الإنجليزية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.