الهلال يغادر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد

الهلال يقترب بشدة من دور نصف النهائي من البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تغادر بعثة الهلال السعودي، الرياض، مساء اليوم السبت، إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية للأندية في دور الـ8.

وكان الهلال قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ8، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

ويسعى الزعيم لتأكيد صعوده إلى دور الـ4 من بطولة كأس زايد للاندية العربية الأبطال على حساب الاتحاد السكندري، وأخذ خطوة جديدة نحو اللقب.

واستبعد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال كلًا من علي الحبسي والإيطالي جيوفينكو والأسترالي ديجنيك بعد اعتماد الخماسي الأجنبي بوتيا وكاريلو وإدواردو وسوريانو وجوميس في قائمة الزعيم بهذا الدور.

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وكان الهلال قد حقق الفوز في أخر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على حساب اتحاد جدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".