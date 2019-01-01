الهلال يضرب سبيتال بعشرة أهداف في أولى ودياته بالنمسا

الزعيم يخوض أول مباراة تحت قيادة لوشيسكو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا أمام سبيتال دراو النمساوي بعشرة أهداف نظيفة، في أولى وديات الزعيم بالنمسا.

هذه المباراة هي الأولى للزعيم تحت قيادة الروماني لوشيسكو؛ المدير الفني الجديد.

وخاض لوشيسكو المباراة في الشوط الأول بتشكيل مكون من: عبد الله المعيوف، محمد الدوسري، محمد جحفلي، ميلوش ديجينيك، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، ناصر الدوسري، سباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، أحمد أشرف، وبافيتيمبي جوميس.

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الشوط الأول انتهى بتقدم الموج بالأزرق بستة أهداف، سجلها جوميس (ثلاثة أهداف)، أحمد أشرف، هتان باهبري، سيبا.

أما في الشوط الثاني فدفع المدرب الروماني بتشكيل مكون من: علي الحبسي، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي آل البليهي، حسن كادش، محمد كنو، كارلوس إدواردو، محمد الشلهوب، ذعار العتيبي، سالم الدوسري، وخالد آل جبيع.

وسجل الأربعة أهداف المتبقية كل من: الشلهوب، آل جبيع، إدواردو (هدفين).

يذكر أن الهلال يخوض معسكره الخارجي، في إطار استعداداته للموسم الجديد والذي يستهله بملاقاة الأهلي السعودي في 6 و13 من أغسطس المقبل ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.