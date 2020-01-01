الهلال يضرب الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

الهلال يعود لقمة الدوري السعودي

حقق الهلال فوزًا غاليًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال عاد مرة أخرى لقمة الترتيب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 30 نقطة بالتساوي مع النصر ويتبقى له لقاء.

تلقى الهلال الهدف الأول وسط ذهول الجماهير في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق أنسيلمو دي مواريس لاعب الوحدة ليصدم لوشيسكو ولاعبيه.

وتعادل الهلال عن طريق بافيتيمبي جوميس، المهاجم المخضرم، في الدقيقة 31 من عمر المباراة بضربة جزاء، ليعيد مرة أخرى السعادة لجماهيره الحاضرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليسعى الفريقين خطف الـ3 نقاط في الشوط الثاني، من حيث العودة للقمة للهلال وتحسين موقفه في الدوري بالنسبة للوحدة.

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وتمكن الهلال من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق صالح الشهري، ليؤمن المباراة لفريقه والـ3 نقاط.

وعاد الدبابة جوميس ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77 من عمر المباراة، ليحسم النتيجة لصالح الزعيم السعودي.

وبذلك يتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 24 نقطة في المركز الخامس.