الهلال يصرف نظر التعاقد مع ريكاردو جوميز

إدارة الزعيم صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن حسم إدارة نادي الهلال موقفها من التعاقد مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز لاعب نادي بارتيزان الصربي.

الأسابيع الماضية شهدت العديد من الأخبار حول رغبة الزعيم في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي من أجل دعم الخط الأمامي للفريق.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم صرفت النظر عن التعاقد مع اللاعب بعد أن تواترت أنباء بأن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.

مفاوضات الزعيم مع اللاعب شهدت منافسة قوية إماراتية مع نادي الشارقة والذي قد قدم نحو 4 ملايين يورو.

فيما رفع العين الإماراتي العرض إلى 4.8 مليون يورو وطلب النادي الصربي 6 ملايين يورو لبيع عقده وسط من جانب آخر.

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يُذكر أن اللاعب يتواجد حاليًا في منتخب الرأس الأخضر الذي يعسكر حاليًا في سلوفينيا ويبقى مصيره غامضًا خلال الفترة المقبلة.