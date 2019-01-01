الهلال يسيطر على جوائز الأفضل في آسيا

تعرف على جوائز الأفضل في آسيا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تتويج الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جوميز سجل هدفين في ليلة فوز الهلال برباعية لهدف على السد القطري ليقترب الزعيم من نهائي البطولة الأسيوية.

كما حصل الهدف الرابع لمحمد الشلهوب في مرمى السد على جائزة أفضل هدف في ذهاب نصف النهائي.

الشلهوب سجل الهدف القاتل بعد 11 دقيقة فقط من نزوله بديلًا للإيطالي جوفنيكو.

وتعرض جوميز لإصابةفي المباراة أبعدته عن تدريبات الهلال وسوف يغيب عن مواجهة الاتفاق ليكون جاهزًا لإياب نصف النهائي.

الشلهوب، صاحب الـ 38 عامًا، طلب الدعم الجماهيري أمام السد مؤكدًا أنّ الفريق تعلم من دروس الريمونتادا بين ليفربول وبرشلونة وسوف يخوض لقاءًا قويًا في الرياض.