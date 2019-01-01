الهلال يستهدف التعاقد مع البرتغالي سيرجيو أوليفيرا

سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية يونانية أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سيرجيو أوليفيرا المحترف بنادي بورتو البرتغالي.

رازفان يعرف اللاعب جيدًا، حيث سبق له اللعب على سبيل الإعارة لنادي باوك اليوناني، خلال إشراف المدرب الروماني فنياً على الأخير.

🗞تقارير صحفية كثيرة تحدّثت عن نية إدارة الهلال في التعاقد مع مدافع آسيوي لتعويض رحيل ميلوش ديجينيك 👀



من هو المدافع الآسيوي الذي تتمنى أن يقوم الزعيم بضمه؟🤔 pic.twitter.com/rIQVvKQ5bG — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

ويحيط الغموض بمصير العديد من اللاعبين في نادي الهلال خلال الفترة الحالية، وعلى رأسهم اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري"، حيث من المنتظر أن يتم تحديد مصير الكثير من الأجانب خلال الأيام المقبلة.

ويبدو أن رازفان يُدرك جيداً قيمة اللاعب الفنية، من خلال فترة لعبه معاراً في الأشهر الـ6 الماضية مع فريق باوك، إذ يعتقد أنه يمكن أن يساعده في عمله مع الهلال.

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ومن جهة ثانية، أدى لاعبو الهلال تدريبهم في معسكر لينز النمساوي، فيما واصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برنامجهما التأهيلي.