الهلال يستعيد المعيوف والبليهي

نادي الهلال يستعيد الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن قرب نادي الهلال من استعادة الثنائي عبد الله المعيوف وعلي البليهي، نجما الفريق الأول لكرة القدم.

يأتي هذا بعد فترة من الغياب للثنائي بفعل الإصابة، حيث أصبحا على وشك العودة للتدريبات الجماعية للفريق في الساعات المقبلة.

وقام الثنائي بتدريب بسيط في الساعات الماضية بعيدًا عن التدريبات الجماعية، حيث ركضا حول الملعب استعدادًا لعودتهما للتدريبات.

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وكان المعيوف والبليهي قد وجاهها مشكلة عضلية أبعدتهما عن الملاعب في الفترة الماضية، قبل العودة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه لا يزال موقف اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون غير واضح، إذا ما كان سيكون جاهزًا لمواجهة الباطن يوم الجمعة.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره الباطن يوم الجمعة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الأول برصيد 24 نقطة بالرغم من تعثره في آخر مواجهتين.