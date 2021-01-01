الهلال يستعد لرفع القائمة الآسيوية .. وحيرة لميكالي بسبب الأجانب

الهلال يستعد لخوض منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تفكير البرازيلي ميكالي المدير الفني للهلال، في اختياراته الأجنبية في قائمة الزعيم الآسيوية استعدادًا لخوض مباريات دوري الأبطال.

ويستعد الهلال لخوض منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويسعى لاستعادة بريقه بها ومحاولة التتويج بها، بعد حصده اللقب في النسخة قبل الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الأحد، أن ميكالي استقر على نسبة كبيرة من القائمة الآسيوية للهلال التي سترفع غدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي سيضم جميع اللاعبين في القائمة الجاهزين طبيًا وفنيًا، وعلى مستوى اللاعبين الأجانب استقر على ضم كلًا من الفرنسي بافيتمبي جوميس وأندريه كاريلو والكوري جانج هيون سو.

وتأتي حيرة ميكالي في الوقت الحالي بسبب الاسم الأجنبي الرابع في قائمة الزعيم، حيث يفاضل في الوقت الحالي بين الثلاثي جيوفينكو وفييتو وجوستافو كويلار لضم أحدهم.

وسيستضيف الهلال مباريات مجموعته في مدينة الرياض بنظام التجمع، حيث تضم بجانبه كلًا من شباب الأهلي دبي الإماراتي، واستقلال دوشنبه والفائز من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.