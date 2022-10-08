الهلال يستحوذ على 280 مليون ريال من سوق الملابس الرياضية

خطوة تجارية رائعة لنادي الهلال

نجح نادي الهلال عبر شركاته التجارية، في السيطرة على 280 مليون ريال من حجم سوق الملابس الرياضية في المملكة العربية السعودية.

كيف سيطر الهلال على 280 مليون ريال من سوق الملابس الرياضية؟

أشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن شركة فور الهلال التجارية، استحوذت على أصول شركة اتحادات أبيان المحدودة، ليسيطر الزعيم على 280 مليون ريال من حجم سوق الملابس الرياضية في المملكة.

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Shahid Shahid

وبكر نادي الهلال في عملية الاستحواذ على شركة اتحاد أبيان المحدودة، حيث ينص العقد السابق بين الطرفين على أن تحصل الشركة على نسبة محددة، مقابل إنتاج ملابس النادي وتشغيل متاجره، على أن يستحوذ الزعيم على الأصول نهاية العقد الذي كان سينتهي بعد موسمين.

الهلال لن يتوسع كثيرًا في افتتاح متاجر جديدة، خاصة وأن تكلفتها التشغيلية عالية، ما يتسبب في تخفيض الأرباح، حيث سيركز معظم مبيعاته عبر متجر "بلو" الإلكتروني".

الهلال يتخلص من الوساطة مع المصانع وشركات الملابس

وتتولى شركة فور الهلال؛ إحدى الشركات المملوكة لشركة الهلال الاستثمارية، مسؤولية توريد منتجات النادي بشكل مباشر دون وسيط، وطرحها في السوق المحلية والخليجية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية.

الأندية السعودية اعتادت خلال السنوات الماضية، على وجود وسيط بينها وبين المصانع أو الشركات العالمية المختصة بالملابس الرياضية، وهو الأمر الذي نجح الهلال في التخلص منه.

ويبلغ قيمة حجم سوق الملابس الرياضية في المملكة العربية السعودية حوالي 4 مليارات ريال سنويًا، والأصول التي استحوذ عليها الهلال تملك حصة 7% من سوق الملابس، ما يعني 280 مليون ريال سعودي.

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