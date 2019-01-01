الهلال يستاء من موقف الاتحاد السعودي تجاه أزمة الاحتجاج ضد القرني

محمد بن فيصل يتهم الاتحاد السعودي بالتباطؤ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، عن استغرابه من تعامل اتحاد الكرة السعودي مع احتجاج ناديه على مشاركة محمد القرني؛ لاعب الوحدة، خلال مواجهة الفريقين.

كان الاتحاد قد رفض الاحتجاج الذي تقدم به الزعيم، معترضًا على مشاركة اللاعب في اللقاء كونه انضم للوحدة كلاعب هاوٍ في فترة عدم فتح باب القيد.

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وكتب بن فيصل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ 3 أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط أسباب رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار، وحتى الآن لم تصلنا الأسباب!".

وأضاف: "لا أعرف ماذا ينتظرون إرسالها؟ والتي مفترض أصلًا تكون جاهزة وقت صدور القرار!".

منذ ٣ ايام ارسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الإنضباط (اسباب) رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الإستئناف على القرار

وحتى الان لم تصلنا الأسباب !

لا اعرف ماذا ينتظرون لإرسالها ؟ والتي مفترض أصلا تكون جاهزه وقت صدور القرار! — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٩ مارس ٢٠١٩

القرني كان قد انضم للوحدة في أواخر فبراير الماضي، بعدما تم فسخ تعاقده مع الشباب مطلع الموسم الماضي.

يذكر أن مواجهة الهلال والوحدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس بـ36 نقطة.