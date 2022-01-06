الهلال يدمر أحلام النصر .. كنو قريب من التجديد لثلاث سنوات!

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، وذلك بعد كل ما أثير حوله خلال الساعات الماضية، بشأن اقتراب انتقاله لنادي النصر.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن توصل إدارة النصر لاتفاق مع محمد كنو، على الانتقال إلى العالمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

الفريان كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يكشف خلالها عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد كنو.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "آخر كلام كنو كنو كنو هلالي جدد ثلاث سنوات، وأخذ كل مستحقاته، وافهم يا فهيم حصري فرياني".

ويستعد كنو للمشاركة رفقة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة السعودية الرياض.

اخر كلام كنو كنو كنو هلالي جدد ثلاث سنوات واخذ كل مستحقاته وافهم يافهيم حصري فرياني — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) January 6, 2022

وبذلك يفجر الفريان مفاجأة من العيار الثقيل باستمرار كنو مع الهلال، بالرغم من كل الأخبار والتأكيدات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، بشأن تعاقد النصر مع لاعب وسط الزعيم.

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ويسعى الهلال لتحقيق بطولة كأس السوبر على حساب الفيصلي، من أجل السيطرة على صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب، في ظل مشاركة النصر معه في الصدارة حاليًا برصيد بطولتين لكل فريق.