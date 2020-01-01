الهلال يدرس عقد صفقة تبادلية كبيرة مع التعاون

صفقة تبادلية كبرى يسعى الهلال لإبرامها مع التعاون.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تدرس تقديم عرض مبادلة كبيرة مع نادي التعاون برئاسة محمد القاسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن إدارة الهلال تدرس تقديم عرضًا لنادي التعاون، بتبديل السوري عمر الخربين باللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وتنتظر إدارة الهلال موافقة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، على التعاقد مع المهاجم الكاميروني، حيث تنتظر الإدارة تحديد الخيارات الفنية من جانب المدرب.

ووضعت إدارة الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ضمن أولوية الجهاز الفني، بجانب الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، وذلك بتحقيق نقاط الديربي كاملة، لتوسيع الفارق مع النصر الوصيف.

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ويستعد الهلال لمواجهة النصر في الخامس من أغسطس المقبل، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويواصل نادي الهلال تدريباته خلال الفترة الحالية، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين تكتيكيًا وبدنيًا، حيث لعب الفريق مباراة ودية أمام الفيحاء مؤخرصا.