الهلال يدرس تأمين مبلغ مخالصة جيسوس قبل رحيله عن السعودية

جيسوس لم يرحل من السعودية حتى الآن للحصول على مستحقاته من الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي، لتأمين مبلغ المخالصة المالية الخاصة بالمدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للزعيم.

الهلال قرر توجيه الشكر إلى البرتغالي جيسوس، بعد التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين الإماراتي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الشرط الجزائي المترتب على إدارة الهلال، بعد فسخ عقد جورج جيسوس،، يصل إلى 500 ألف يورو.

فارس عوض يمدح أسطورة الهلال 💫 pic.twitter.com/HZyBGOSKnF — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

إدارة الهلال تسعى لتأمين مبلغ مخالصة جيسوس، والذي لم يرحل عن العاصمة السعودية الرياض حتى الآن، لإنهاء كافة الالتزامات مع الزعيم.

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جيسوس كان قد أكد خلال حديث فضائي عن تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته، قبل مغادرة الرياض، وهو الأمر الذي يشغل إدارة الهلال حاليًا.