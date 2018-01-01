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الهلال يدرس استغلال تواجد الأرجنتيني جوميز في دبي والتعاقد معه

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Getty Images
هل ينجح الهلال في حسم الصفقة في دبي؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تواجد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي خلال الساعات الماضية في مدينة دبي الإماراتية، من أجل قضاء عطلته الشتوية.

جوميز أحد أهداف فريق نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يسعى مسؤولية للحصول على خدماته من أتالانتا الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال يسعى لاستغلال تواجد جوميز في الإمارات، من أجل إتمام التفاوض معه للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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الهلال يسعى لتوصل إلى اتفاق مع جوميز على البنود الشخصية، وذلك من أجل إتمام الصفقة، خاصة في ظل موافقة فريقه أتالانتا الإيطالي على رحيله.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت على أن الهلال مستعد لدفع أكثر من 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جوميز.

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