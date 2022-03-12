الهلال يخسر أمام أبها بهدفين دون رد وديًا

الهلال يخسر وديًا على يد أبها

تلقى فريق نادي الهلال الخسارة على يد نظيره أبها بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن تحضير الفريقين خلال فترة التوقف الحالية.

ويشهد دوري روشن للمحترفين توقفًا خلال الوقت الحالي، بعد مشاركة منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، والذي ودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة الودية بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في العاصمة السعودية الرياض، بدون مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع الأخضر في المونديال.

وسجل هدفي أبها عبد الفتاح آدم وأروش ماتيتش، لينتصر الفريق بهدفين دون رد على الهلال وديًا، كما تصدى حارس الفريق الأبهاوي منصور جوهر لركلة جزاء احتسبت لمصلحة الفريق الأزرق.

ومن المقرر أن تعود منافسات دوري روشن للمحترفين يوم الخميس 15 ديسمبر الجاري، بعد توقف دام 60 يومًا.