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دوري أبطال آسيا

الهلال يحفاظ على صدارة مجموعته بالفوز على العين الإماراتي

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الهلال
الهلال يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق الهلال السعودي الفوز على العين الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

هدف هتان باهبري التاريخي نجح في قيادة الهلال للحفاظ على صدارة المجموعة بعد التأكد من الصعود إلى الدور المقبل من البطولة الآسيوية.

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الهلال تأهل إلى الدور الثاني عقب تعادل الدحيل أمام الاستقلال الإيراني، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم قبل مواجهة الزعيمين السعودي والإماراتي.

هتان باهبري بدأ المباراة سريعًا وأحرز هدف اللقاء الاول، في الثانية 15 من عمر اللقاء، بعد استغلاله أول هجمات الزعيم السعودي عن طريق كارلوس إدواردو.

أحرز محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليحسم الثلاثة نقاط الخاصة باللقاء لصالح الزعيم السعودي.

وبذلك رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول من المجموعة الثالثة بعد أن حقق الفوز في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

بينما ودع العين المنافسات بعد تذيله الترتيب برصيد نقطتين حيث حقق تعادلين فقط من 5 لقاءات وتلقى 3 هزائم في أداء مخيب لآمال جماهيره.

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