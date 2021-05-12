الهلال يحرم النصر من بديل "كيم" .. الزعيم يوجه صفعة للعالمي

الهلال يواصل تحركاته قبل ميركاتو الصيف

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب الهلال من حسم صفقة محلية خلال الفترة المقبلة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، من أجل تفادي السقطات التي وقع بها في الموسم الحالي سواء بالبطولة المحلية رغم تصدر الترتيب والآسيوية رغم التأهل إلى دور الـ16.

وحسب الناقد الرياضي حمود القحطاني المنسوب إلى صحيفة "مكة" السعودية، أن الهلال اقترب من حسم صفقة خليفة الدوسري لاعب القادسية خلال الفترة المقبلة.

وأشار القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الهلال اقترب من التوصل إلى اتفاق مع القادسية لضم الظهير الأيسر خليفة الدوسري.

كان الدوسري قد ظهر في دائرة اهتمامات النصر خلال الفترة الأخيرة لضمه، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى خلال الموسم الجديد بعد أن عانى من هذا المركز.

وأجل الفريقين "الهلال والقادسية" حسم المفاوضات بشكل رسمي في الوقت الحالي، لأهمية المرحلة الحالية للفريقين من الموسم، واستئنافها بعد نهاية الموسم.

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