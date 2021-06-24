الهلال يحدد موقفه من تمديد عقد محمد كنو

هل يستمر كنو رفقة الهلال؟

اقترب محمد كنو، لاعب وسط نادي الهلال، من الدخول في الفترة الحرة، والتي تتيح له الانتقال لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه خلال الفترة القادمة.

محمد كنو يعد واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف نادي الهلال، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للفريق الأزرق بشكل كبير خلال منافسات الفريق.

ما هو موقف الهلال من تمديد عقد كنو؟

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن عقد محمد كنو ساري المفعول حتى شهر يوليو 2022، وفقًا للعقد الذي أبرمه مع إدارة النادي، في عهد الرئيس السابق الأمير نواف بن سعد لمدة 5 سنوات.

محمد كنو سيدخل الفترة الحرة خلال يناير 2022، وهي الفترة التي ستسمح له بالرحيل عن صفوف الهلال في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة على أن إدارة الهلال الحالية برئاسة فهد بن نافل، مطلعة على كافة عقود لاعبي الفريق، وحريصة على عدم التفريط بأي لاعب يشكل إضافة فنية للفريق الأزرق.

متى سيتم التجديد لمحمد كنو؟

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب محمد كنو يعد أحد ركائز فريق نادي الهلال، وسيتم تجديد عقده قبل دخوله لفترة الأشهر الستة خلال شهر يناير 2022.

وانتقل محمد كنو إلى صفوف نادي الهلال في يوليو 2017 قادمًا من نادي الاتفاق، بعقد يمتد إلى 5 سنوات، لينتهي في يوليو 2022.

ماذا قد كنو مع الهلال بالدوري السعودي؟

لعب محمد كنو هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال 22 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 7 فرص للتسجيل لم يتم استغلال أي منها للتسجيل.

ومرر الكرة 943 مرة، منها 850 تمريرة صحيحة و 93 تمريرة خاطئة، ويقدم كنو مستويات مميزة للغاية رفقة الهلال.

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