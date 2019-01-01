الهلال يحدد الثلاثي الأجنبي في قائمة أبطال آسيا

تعرف على الثلاثي الأجنبي في قائمة الهلال لدوري أبطال آسيا

استقر نادي الهلال السعودي على الثلاثي الأَجنبي في قائمته لمواجهة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال وصل إلى دور الـ 16 ليضرب موعدًا مع الأهلي على أن يكون الذهاب في 6 أغسطس المقبل والإياب يوم 13 من الشهر ذاته.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن المدير الفني للزعيم، رازفان لوشيسكو، أقر وجود الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو والكوري الجنوبي هيون سو بالقائمة على أَن يتم تحديد الرابع تبعًَا لما يحدث في سوق الانتقالات.

في إطار متصل، وصل رئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، إلى النمسا لحضور مران الفريق واجتمع مع المدرب وجهاز الكرة برئاسة سعود كريري.

الصحيفة أشارت إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو دراسة الملفات المتعلقة بالصفقات سواء المحلية أو الأجنبية.

ومن المتوقع أَن يوقع بن نافل مع عدد من الصفقات خلال الأيام المقبلة.