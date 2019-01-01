الهلال يُجهز محمد البريك أمام الفيحاء للمشاركة أمام الاتحاد

يأمل الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو في عودة اللاعب

ماجد جزر

أقترب اللاعب محمد البريك، الظهير الأيمن بنادي الهلال السعودي من العودة للمشاركة مع الفريق في مباراة فريقه أمام نادي الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يواجه الفيحاء يوم السبت المُقبل في منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين، والتي تُقام على ملعب الزعيم جامعة الملك سعود.

ويأمل الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو في عودة اللاعب قبل المباراة الآسيوية أمام نادي الاتحاد.

ويواجه الهلال نادي الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سُيقام بالرياض، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

كويلار جهاز لقيادة وسط الهلال أمام الفيحاء

اللاعب أكمل البرنامج المعد له سابقاً، حيث يرسم الروماني رازفان لوشيسكو إعداد اللاعب قبل مواجهة الاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019 التي ستُجرى الثلاثاء المقبل في الرياض.