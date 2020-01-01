الهلال يُجري تعديلًا في الجهاز الفني

تعرف على التعديل الذي أجراه الهلال في الجهاز الفني.

قرر نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إجراء تعديلًا في الجهاز الفني للفريق، قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف التي يشهدها حاليًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

اتحاد الكرة السعودي، أعلن عن استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال شهر أغسطس المقبل، بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف النشاط الكروي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال قرر الاستغناء عن اليوناني بوستولوس بابافاسيليو، مدرب تطوير المهارات بالجهاز المساعد للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم.

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وتدرس إدارة نادي الهلال خلال الوقت الحالي، التعاقد مع مدرب مساعد بديلًا للمدرب اليوناني، بناء على طلب لوشيسكو، الذي شدد على ضرورة وجود مدرب بديلًا لليوناني المستغنى عن خدماته.

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وبرز اسم المدرب الإيطالي جانباولو كاستورينا، ليكون أفضل الخيارات أمام الهلال، من أجل تعيين كمدرب مساعد للروماني لوشيسكو خلال الفترة القادمة.

وأجرى مسؤولي نادي الهلال اتصالاتهم بالفعل مع أحد المدربين، حيث سيتم حسم الملف قريبًا، من أجل إكمال عقد الجهاز الفني المساعد لمدرب الفريق الروماني لوشيسكو.